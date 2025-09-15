El Gobernador destacó la fe de los peregrinos: ‘Nos obligan a tener su fuerza para cambiar las cosas’”El Milagro en Salta15/09/2025
El gobernador Gustavo Sáenz participó este lunes de la misa estacional en la Catedral Basílica de Salta, en el marco del Triduo de Pontificales por las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Allí, destacó la profunda emoción que despiertan los fieles que cada año llegan desde distintos rincones de la provincia y el país.
“Todos los años los peregrinos nos dan una gran muestra de amor, esperanza, fe, alegría y fortaleza”, expresó Sáenz en diálogo con la prensa, subrayando la fuerza espiritual que representa la multitudinaria expresión de fe.
En el emotivo encuentro, el mandatario saludó especialmente a Damiana Luzco, la histórica peregrina de 80 años que camina desde la Puna desde hace más de dos décadas. “Su ejemplo nos obliga a todos a tener su misma fuerza para salir adelante y cambiar las cosas de una vez por todas”, señaló, deseando una Argentina unida.
Sáenz pidió para los salteños “salud, trabajo y todo lo que cada uno necesite”, recordando que la tarea del Gobierno es garantizar dignidad y bienestar. “Que el Señor y la Virgen del Milagro, hoy más que nunca, no aparten de Salta y de Argentina su amor”, sostuvo.
Finalmente, el Gobernador remarcó que “nuestro Milagro es cada vez más grande en esta gran manifestación de amor. Es lo que generan solamente el Señor y la Virgen del Milagro”.