Más de 450 mil fieles participaron en la procesión del Milagro 2025

Según informó la policía de Salta, unos 450 mil fieles se congregaron en la ciudad de Salta para la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro, en una jornada que transcurrió sin incidentes de relevancia.

Además, en los días previos, arribaron más de 170 mil peregrinos provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

Cabe destacar que, la Policía de la provincia desplegó a más de 5600 efectivos para cubrir de manera integral el evento, asegurando el orden en el microcentro, el macrocentro y los barrios aledaños.

Según fuentes policiales, solo hubo situaciones menores que fueron rápidamente controladas por el personal en los puntos asignados. Además, se brindaron asistencias médicas a personas descompensadas, aunque sin casos de gravedad.