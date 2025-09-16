Bici policías: “Hace 13 años acompañamos a las peregrinaciones más duras”

En el marco de la semana del Milagro en Salta, los bici policías tuvieron un rol clave en el acompañamiento y resguardo de miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos de la provincia e incluso desde el exterior.

En diálogo con Informate Salta, Oscar Aramayo, miembro a cargo efectivo del cuerpo, destacó la magnitud del operativo: “Nosotros cubrimos casi la mayoría de las agrupaciones. Asistimos a gente de Perú desde el límite de Jujuy a Salta, después vinieron peregrinos de Aguaray con gente de Salvador Mazza, y la zona de Tartagal, además de quienes bajaron por la ruta 81, Morillo, Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González y muchas más”.

El oficial recordó que varias agrupaciones reciben acompañamiento hace más de una década. “Hay agrupaciones que siempre se les hace el acompañamiento, hace 13 años que lo hacemos, como la de San Antonio de los Cobres que fue una de las más duras y la más importante el día domingo. La de Cafayate es la más convocada por los salteños, es la más accesible”.

Aramayo explicó que cada grupo de peregrinos es reforzado por bici policías de su lugar de origen, lo que facilita la organización y seguridad en el trayecto: “Cada grupo trae sus bici policías desde el lugar de origen donde trabajan. Así que siempre hay una buena coordinación en la preparación de la gente y en la formación del pelotón al momento de trabajar en grupo”.

Finalmente, destacó el compromiso del personal y adelantó un proyecto especial para reconocer la labor de este cuerpo policial: “Todo el personal trabaja, nadie tiene descanso. Queremos unificar el día 13 como el día del Bici Policía porque es la fecha donde varios bici policías de diferentes departamentos se juntan y se encuentran en la plaza 9 de Julio”.