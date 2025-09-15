Sáenz acompañó a los salteños en la Misa Estacional: "Señor del Milagro, del pueblo de Salta no apartes tu amor"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acompañó a la comunidad en la misa estacional que marcó la finalización del Triduo de Pontificales en honor al Señor y la Virgen del Milagro. La ceremonia, presidida por monseñor Mario Antonio Cargnello, se celebró en la explanada de la Catedral Basílica y reunió a miles de fieles, peregrinos y visitantes de todo el país.

Con profunda emoción, Sáenz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de devoción:

“¡Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo de Salta no apartes tu amor! Con profunda emoción, junto a cientos de peregrinos y fieles de todo el país, celebramos la última misa del Triduo con solemnidad al Señor del Milagro. Hoy renovaremos juntos el pacto de amor y fe con nuestros Santos Patronos”.

La misa fue uno de los momentos más significativos de las festividades religiosas y contó también con la presencia del intendente de la ciudad, Emiliano Durand, vecinos, instituciones y autoridades. En su homilía, el arzobispo de Salta destacó la importancia de vivir la fe como un compromiso de fraternidad y unidad.

La jornada culminará esta tarde con la procesión central, que partirá desde la Catedral Basílica a las 15:15 y recorrerá las principales calles de la ciudad hasta el Monumento 20 de Febrero. Allí, junto al pueblo salteño, se renovará el histórico Pacto de Fidelidad, encabezado por la Cruz Primitiva, la Virgen de las Lágrimas y las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.