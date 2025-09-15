Emiliano Durand acompañó la misa de cierre del Triduo del Milagro

El intendente de la ciudad, Emiliano Durand, participó este domingo de la misa estacional que marcó el cierre del Triduo de Pontificales en honor al Señor y la Virgen del Milagro. La ceremonia se celebró en la explanada de la Catedral Basílica y reunió a miles de fieles, peregrinos y visitantes de toda la provincia y el país.

El oficio religioso fue presidido por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, quien en su homilía destacó la importancia de la fe vivida en comunidad:

“Cada año, la carga del corazón de cada uno es la misma y es distinta. Ser de Dios te obliga a mirar la realidad como es y a aceptar que sos y existís con los demás. No se pueden negar los vínculos con los otros”, señaló.

Durand acompañó la celebración junto al gobernador Gustavo Sáenz, en uno de los momentos más significativos de las festividades religiosas, antes de la tradicional procesión central y la renovación del Pacto de Fidelidad. Vecinos, autoridades e instituciones se sumaron a la oración colectiva que marcó la conclusión de esta etapa litúrgica.

La comunidad se prepara ahora para la procesión, que se desarrollará esta tarde desde las 15:15. El recorrido partirá de la Catedral Basílica y culminará en el Monumento 20 de Febrero, donde se renovará el histórico Pacto de Fidelidad. El cortejo estará encabezado por la Cruz Primitiva, seguida por la Virgen de las Lágrimas y, finalmente, las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, en una manifestación de fe que año tras año convoca a miles de devotos.