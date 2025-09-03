Metán camina hacia el Milagro: Pañuelos serán su signo de Fe y esperanza

En poco días inicia el rezo de la Novena en honor a nuestro Santos Patronos, pero sabemos que desde Julio, tras la entronización, peregrinos de todo la provincia y provincias vecinas, e incluso desde el Perú, se preparan para llegar de distintas maneras a la Catedral Basílica de Salta.

Uno de estos tantos grupos de peregrinos son vecinos de Metán, que como cada año inician los preparativos.

Isaura, una de las referentes de uno de los grupos, contó por El Vocero Hoy que: "Estamos preparando pañuelos con la imagen del Señor y la Virgen del Milagro, nosotros cuando llegamos a Salta donamos el pañuelo, el año pasado donamos las gorras de color verde y las remeras, este año sumamos los pañuelos".

La devota, confirmó que la peregrinación de la que forma parte se unirá a Noemí Cazón, conformando un gran grupo de más de 100 personas, partirá el 10 de Septiembre desde el pasaje Mendoza 124, en B° Fátima a las 4 de la mañana y detalló las paradas:

"Nosotros empezamos a caminar con Noemí, pero como el grupo es grande, nos subdividimos. Paramos primero a desayunar, luego en Lumbrera dormimos. Luego paramos en Las Mesitas, donde comemos y dormimos. Después en Cabeza de Buey, almorzamos y salimos a las 3 de la mañana para llegar a Cobos a la noche".

Por último en Higuerillas, comparten un guiso con la familia Cazón y agregó que su llegada a la ciudad de Salta será el 14 de septiembre a las 12 del mediodía.