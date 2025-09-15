Monseñor Cargnello en la Renovación del Pacto de Fe: "Queremos vivir y no mendigar vida"

En una jornada cargada de emoción y fe, miles de salteños y peregrinos participaron este lunes de la Renovación del Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro, el momento más esperado de la festividad religiosa que convoca a toda la provincia.

Durante la ceremonia, monseñor Mario Antonio Cargnello dirigió un mensaje profundo a la comunidad, en el que instó a reafirmar la esperanza cristiana en medio de las dificultades de la vida actual.

“Le pedimos al Señor que nos instruya en su camino, queremos vivir y no mendigar la vida. Tengamos en claro que hoy más que nunca debemos afirmar nuestra esperanza: es nuestra tarea de cristianos. Es posible caminar con esperanza y vivir con intensidad cada día”, expresó el Arzobispo de Salta.

En su homilía, Cargnello también advirtió sobre los desafíos que atraviesa el mundo contemporáneo: “Necesitamos descubrir la profundidad de nuestra esperanza cristiana. Podemos hablar de esperanza hoy en un mundo marcado por las guerras, los desencuentros, por promesas incumplidas, por amores ofrecidos y al poco tiempo quitados”.

La multitud reunida en el Monumento 20 de Febrero renovó su pacto de fe, en un acto de unidad que año tras año reafirma la devoción del pueblo salteño hacia sus Patronos Tutelares.

La procesión y las celebraciones religiosas se desarrollaron en un clima de respeto, recogimiento y fervor popular, con la participación de autoridades provinciales, municipales y de la Iglesia.

El mensaje de Cargnello fue recibido con gran emoción por los presentes, que vieron en sus palabras un llamado a la fraternidad, a reconstruir los vínculos humanos y a vivir la fe como fuente de fortaleza y esperanza en tiempos de adversidad.