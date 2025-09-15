La peregrina Damiana conoció su mural y no pudo contener las lágrimas en la Rotonda del Peregrino

Una de las postales más conmovedoras del Milagro 2025 se vivió con la llegada de Damiana Luzco, la histórica peregrina de 86 años que, desde hace más de un cuarto de siglo, camina más de 300 kilómetros desde Tolar Grande hasta Salta capital para honrar al Señor y a la Virgen del Milagro.

En la Rotonda del Peregrino (Rotonda de Limache), Damiana fue sorprendida con un mural en su honor, realizado por el artista Heber Artaza, en el marco del Plan de Muralismo de la Municipalidad. Al ver la obra que retrata su figura, la peregrina no pudo contener la emoción y se quebró en lágrimas, agradeciendo el cariño del pueblo salteño.

“Estoy muy feliz, gracias infinitamente al Intendente Durand por el amor que me tienen en Salta”, expresó conmovida Damiana al recibir el homenaje.

Por su parte, Artaza explicó que el mural busca reconocer el esfuerzo y la fe de una mujer que se convirtió en símbolo de todos los peregrinos de la provincia. Mientras que Violeta Barrabino, directora general de Seguimiento de Gestión, destacó: “Damiana agradeció profundamente este gesto que refleja su entrega y su constancia”.

Con este homenaje, la ciudad de Salta rinde tributo a una mujer cuya fe y perseverancia inspiran a miles de devotos cada año en la mayor manifestación religiosa del norte argentino.