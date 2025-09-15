Grupo Pieve renovó su apoyo a los peregrinos del Milagro

Por tercer año consecutivo, la empresa instaló un puesto en el Jockey Club para brindar hidratación, atención podológica y alimentos a los fieles que llegaron a la capital.

En el marco del Triduo del Milagro, Grupo Pieve volvió a acompañar a los miles de peregrinos que arribaron a la ciudad de Salta para rendir homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.

Al igual que en las ediciones anteriores, la firma dispuso un espacio en el Jockey Club, en la zona sur de la capital, donde los caminantes pudieron acceder a agua, alimentos, masajes, curaciones en los pies y limpieza facial.

El operativo se desarrolló durante toda la jornada, en la que confluyeron devotos de distintos puntos de la provincia que recorrieron largas distancias a pie atravesando la geografía salteña.

La iniciativa se enmarca en el compromiso solidario de la empresa con la comunidad. Desde hace varios años, Grupo Pieve acompaña la manifestación de fe más importante de los salteños, reforzando su vínculo con la sociedad y destacando la importancia de estar presentes en momentos significativos para la vida de la provincia.