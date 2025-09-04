¿De que es la bandera que colgó la AFA para el partido de Argentina?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una campaña de concientización bajo el lema “Digámosle no a la discriminación”, con el objetivo de erradicar actitudes racistas, xenófobas u ofensivas de los estadios y promover el respeto dentro y fuera de la cancha.

“El siguiente mensaje está dirigido a los hinchas del fútbol y a toda la sociedad en su conjunto. Luchemos contra la discriminación”, expresó la entidad en un video difundido a través de sus redes sociales.

En el material, la AFA repite en tres oportunidades que “el racismo se queda afuera de la cancha”, reforzando la idea de que el fútbol debe ser un ámbito de inclusión, convivencia y respeto. El mensaje busca trascender los estadios y llegar también a las escuelas, los barrios y los distintos espacios de la vida cotidiana.

Un mensaje en el Monumental



Como parte de la campaña, la AFA desplegó una bandera en la tribuna Centenario Alta del Estadio Monumental con la frase: “Los cánticos ofensivos tienen consecuencias”.

La iniciativa responde a las sanciones aplicadas por la FIFA en el marco de su política global contra la discriminación, pero también pretende generar conciencia en los hinchas para evitar que estas prácticas se repitan.

De esta manera, la AFA busca que el Monumental y todos los estadios del país se conviertan en espacios donde predominen los valores del deporte: respeto, diversidad y convivencia, alejando definitivamente cualquier forma de discriminación.