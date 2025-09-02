Argentina vs Venezuela: Los artistas que le darán color a la previa del partido

Este jueves 4 de septiembre, en la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental, y la previa estará acompañada de música y una gran fiesta para los hinchas.

A través de su página oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que se presentarán tres shows en vivo: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes serán los encargados de animar la jornada desde temprano.

El encuentro será especial, ya que marcará el final de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas, y se jugará con el Monumental colmado y entradas agotadas.

Con shows, fiesta y un partido histórico para Messi, los hinchas vivirán una jornada que promete emoción y música antes del pitazo inicial.