Con emoción y fe, partieron los peregrinos de Tolar Grande

Pasada la medianoche, los peregrinos de Tolar Grande, iniciaron su caminata rumbo a renovar el pacto de fe.

Con temperaturas bajo cero, partieron desde la Capilla Virgen del Valle de esta localidad, según publicó La Unión de los Andes. Fueron aproximadamente 100 los fieles que partieron, entre peregrinos y colaboradores que harán el camino en dos etapas.

Primero caminarán cinco días hasta San Antonio de los Cobres, y después cuatro días más hasta llegar a la Capital salteña, llegando al santuario el 14 de septiembre.

En el primer día de caminata está previsto que recorran 40 kilómetros, descanse en Los Colorados y mañana lleguen q Salar de Pocitos.