Tres muertos tras el choque de una camioneta contra un tren en el sur de Entre Ríos

Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos.

El jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra, confirmó a Elonce que en la camioneta viajaban cuatro ocupantes. “Dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguay con fracturas de tibia y peroné”, indicó.

En tanto, los otros dos cuerpos permanecen atrapados en el vehículo y personal de emergencia trabajaba en el lugar para retirarlos. La formación ferroviaria había partido desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú y transportaba cereales.

La Policía junto a Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos y equipos de salud intervinieron en el operativo. Se aguardan pericias para determinar cómo se produjo el impacto en el cruce de vías.

Confirman que en el cruce ferroviario “no hay barrera ni señalización sonora”

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, confirmó a Elonce que “en el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”. Aclaró además que “no hay barrera ni señalización sonora”.

Respecto al tránsito ferroviario, indicó: “El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”.

Al referirse a la siniestralidad en la zona, precisó: “Hace al menos 15 años no ocurría un accidente de similares características. Los siniestros viales se producen porque los conductores no bajan la velocidad y despistan. La traza vial tiene pequeñas oscilaciones y, si se supera la velocidad máxima recomendada, se pierde el control del vehículo y se termina despistando o volcando”.