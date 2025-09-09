"El policía no es un superhéroe": Los testimonios de fe y la emoción en la Peregrinación Azul

Como cada año, para El Milagro, miles de peregrinos se desplazan hacia nuestro ciudad para llegar a los pies de nuestros Santos Patronos y una de estas tantas demostraciones de fe que se encienden cada septiembre es la de los policías peregrinos.

Más de 2000 peregrinos azules partieron en la noche del lunes desde El Carril rumbo a Salta para llear a la Catedral. Su llegada se dio en la mañana de este martes y la familia azul, como así también la comunidad en general mostró su emoción ante el arribo de los devotos.

Carlos Dada, padre y parte de la peregrinación de los policías, habló de su experiencia en un nuevo año más cumpliendo esta promesa y contó que : "El clima nos trató muy bien, en la madrugada bajó un poco la temperatura pero despues bien. Se hizo todo el recorrido sin tener ninguna persona que haya sufrido descompensación o alguna lesión grave".

El padre hizo hincapié en el hecho de que cada año se suman más peregrinos siendo este año: "Mas de 2200, 2300 que se van sumando" cabe destacar que la peregrinación esta conformada por efectivos retirados, en actividad y familiares.

Destacó que las personas que participan al terminar esta promesa vuelven a sus actividades, a pesar de su cansancio "En unas horitas van a estar trabajando en sus dependencias, en los distintos lugares de trabajo. Es algo que no tomamos en cuenta, el policía no es un superhéroe, por eso el operativo de seguridad del Milagro es exitoso, porque ellos se nutren acá de la Fe del Milagro" cerró por Somos Salta.