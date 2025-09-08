Milagro 2025: Alrededor de 400 trabajadores de salud desplegarán un operativo

El SAMEC presentó el plan sanitario para la novena, el triduo y la procesión del Señor y la Virgen del Milagro en Salta capital. Habrá puestos médicos en puntos estratégicos, equipos interdisciplinarios y, el día de la procesión (lunes 15/9), cinco puestos de avanzada y 24 ambulancias en circulación.

El director del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), Daniel Romero, detalló que alrededor de 400 trabajadores —médicos, enfermeros, rescatistas, kinesiólogos, podólogos, radiooperadores y choferes— estarán afectados al operativo. Desde mediados de julio funciona un puesto sanitario en la Curia Eclesiástica para asistencia durante las misas.

Con el inicio de la novena en el día de ayer, se sumó un puesto de avanzada al lado de la Catedral (calle España), operativo de 8 a 0, con médico, enfermería, estudiantes y cuerpos de rescate, y móvil de alta complejidad. Además, hay un puesto sanitario en el parque San Martín hasta el 14 de septiembre, de 6 a 14, con equipos de enfermería.

Triduo

Funcionará un puesto de avanzada 24 horas en la glorieta de plaza 9 de Julio con ambulancia de alta complejidad; entre 9 y 0 se brindarán podología y kinesiología. También habrá cobertura en el ex peaje de Aunor (24 horas, hasta las 7 del lunes 15) para peregrinos que ingresan por RN 9, y un puesto en plaza Macacha Güemes (villa San Antonio) de 8 a 16. Todos con ambulancia, enfermería, estudiantes y rescatistas.

Procesión: Se instalarán cinco puestos de avanzada, cada uno con médicos, enfermeros, radiooperadores, residentes, estudiantes, rescatistas, chofer y móvil de alta complejidad:

Plaza 9 de Julio (calle Mitre): 7 a 22

Catedral (calle España): 7 a 22

Glorieta Plaza 9 de Julio: 7 a 22

Plaza Belgrano: 14 a 22

Monumento 20 de Febrero (12 de Octubre y Adolfo Güemes): 14 a 22

Entre las 14 y 21 horas, circularán 24 ambulancias de servicios prehospitalarios públicos y privados, ubicadas estratégicamente en calles cercanas al recorrido. Todo el personal del SAMEC estará en funciones, con guardias de radio y técnicos estadísticos, y coordinación con Defensa Civil, Policía, Tránsito, Prevención y Emergencias, Bomberos y grupos de rescate. Las 13 sub-bases del SAMEC operarán con normalidad para responder emergencias no vinculadas a la fiesta.