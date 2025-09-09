Peregrinación Azul: “El Milagro es la máxima devoción del salteño”

Esta mañana llegó a la Catedral Basílica de Salta la Peregrinación Azul, momento en que la familia policial se une en una expresión de fe y amor.

El ministro de Seguridad de Salta, Dr. Gaspar Solá, quien despidió anoche a la peregrinación y que se encontraba en la Catedral recibiéndolos, comentó a CNN Radio Salta que siempre apoyarán estos actos, ya que Salta es una provincia de fe que se manifiesta sobre todo en la época del Milagro.

En esta oportunidad alrededor de 3.400 peregrinos marcharon hasta la casa de los santos patronos, partiendo desde El Carril sumándose compañeros en La Merced, Cerrillos y Santa Ana.

“Año a año renovamos la fe con el Señor y la Virgen del Milagro, estamos muy contentos” expresó el Jefe de la Policía, Comisario Gral. Diego Bustos, haciendo hincapié que esta celebración los une como institución y a los salteños.

“El Milagro es la máxima devoción del salteño”.

De la peregrinación no solo participan efectivos de la Policía en actividad sino también retirados y familiares.

Operativo Milagro 2025

El titular de la cartera de Seguridad informó que se encuentran efectuando la segunda fase del operativo con el acompañamiento de los peregrinos, brindando también seguridad a los fieles y visitantes en el micro y macro centro, intensificándose la presencia policial el día de la Procesión.

Por su parte el Jefe de la Policía, señaló que cuentan con cobertura en todos los puntos de la provincia donde circulan los peregrinos.