Desde El Carril hasta la Catedral: La fe policial en camino al Milagro

Con profundo fervor y esperanza, anoche partió desde El Carril la tradicional Peregrinación Azul, integrada por efectivos policiales, cadetes y familiares que avanzan rumbo a la Catedral Basílica de Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Los caminantes iniciaron su recorrido por la ruta nacional 68, realizando paradas previstas en La Merced y Cerrillos, con el objetivo de arribar a la capital provincial en las primeras horas de la mañana.

“Es mi primer año, y camino pidiéndole al Señor y la Virgen por nuestra patria, por nuestra seguridad, por la salud de nuestra gente, de toda la Policía y de la ciudadanía de Salta. Este año va a ser multitudinario”, expresó uno de los peregrinos en diálogo con El Once TV.

La emoción también se vive entre los familiares que acompañan la travesía. “Para nosotros es una alegría verlos salir, que Dios los acompañe en este caminar hacia la Catedral”, relató una de las personas presentes.

Por su parte, una de las peregrinas subrayó el sentido espiritual de la marcha: “Es una emoción grande, un año más acompañando a la familia policial para poder cumplir, y sobre todo agradecer lo que tenemos. Este año caminamos por la salud, por los enfermos y por dejar un mejor mundo a nuestros hijos y nietos”.

Un efectivo policial también compartió sus sentimientos antes de la llegada: “La misa está prevista a las 8:00 hs. Vamos con fe, pedimos por la familia”, señaló.

Con esta expresión de fe, la Peregrinación Azul se convierte en una de las primeras columnas de fieles en arribar a la Catedral, abriendo el camino a los miles de devotos que durante los próximos días llegarán desde distintos rincones de la provincia para participar de la mayor manifestación religiosa de los salteños.