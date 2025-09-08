Historias de fe: Camina de Metán pidiendo por su hija, quien viene luchando al cáncer

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, transitando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

En el medio, ya resuenan los testimonios de fe y devoción a las sagradas imágenes, con las historias de peticiones y de agradecimientos. Ambas se combinan en Sergio, un peregrino de Metán quien vino a agradecer al Señor y la Virgen por la recuperación de su hija de un cáncer, pidiendo que la sigan acompañando mientras dura el tratamiento.

“Somos un grupito de cinco personas, familiares, amigos, por un pedido de salud para mi hija que es paciente oncológica”, comentó a El Once TV al arribar en las últimas horas a la Catedral, donde agradeció el emocionante recibimiento que tuvieron, como también la ayuda de la gente en el trayecto.

A esto, relató que su hija es paciente oncológica, con un cáncer que se le detectó en enero del año pasado, siendo sometida a una cirugía en la cabeza. “Se pudo recuperar hace un año y medio aproximadamente, la nos pegó fuerte pero hoy, gracias al Señor y la Virgen la tenemos en mi casa, bastante bien, ella está en tratamiento pero se encuentra bien”, se mostró agradecido.

En cuanto a él y sus familiares, mencionó que en Metán venían dando ayuda a las peregrinaciones pero, cuando se enteraron lo de su hija, resolvió salir a la ruta y hacer la travesía. “Decidí caminar pidiendo por su salud”, manifestó sobre sus intenciones a los patronos tutelares.

“Los que pasaron esto, saben lo que es tener un familiar oncológico, pelearla día a día, no poder trabajar… es difícil”