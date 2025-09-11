Pampita mostró la verdad: Cara lavada y microbikini a los 47 años

Pampita se encuentra una vez más disfrutando de la playa, esta vez en la Polinesia Francesa. Después de cumplir su sueño de nadar con ballenas, una experiencia que documentó en Instagram y le agradeció a su novio, Martín Pepa, hizo otro posteo que enamoró a sus fanáticos.

Con el mar de fondo, la modelo se fotografió con una microbikini de las infinitas que tiene en su vestidor. En este caso, lució un diseño rojo oscuro, casi borgoña, de corpiño triangular con frunces y breteles finos y bombacha cavada con tiras finas que se anudan en los laterales.

Como siempre, fue por más y combinó el jugado traje de baño con una corona de flores y hojas maximalista a juego con un collar, típicos accesorios de la isla.

Muy natural, se lució a cara lavada y con el pelo pasado por agua post chapuzón. ¿El detalle? Llevó manicura a juego con el look, en el mismo color de la bikini.

Pero esto no fue todo y, en el mismo carrusel de imágenes, la conductora se mostró con otra apuesta de alto verano que sigue al pie de la letra las últimas tendencias. Al atardecer, se fotografió desde la playa con un vestido marrón chocolate ajustado.

El modelo, ideal para una cita nocturna junto al mar, es de escote en V, sin mangas y texturado a rayas en la zona del torso, mientras que la falda es lisa y ajustada al cuerpo, de largo por debajo de la rodilla. Además, tiene un cinto al tono con hebilla metálica en el frente.

En este caso, complementó la prenda con un collar de dos tiras finas y pequeños aros de argollas con dijes. El pelo lo llevó recogido tirante en una cola con trenza y usó maquillaje minimalista con máscara de pestañas, delineado, rubor y labios rojo suave.

En una de las fotos, donde se mostró de cuerpo entero, dejó ver su elección de calzado: sandalias de cuero color suela con plataformas XXL y taco alto de formato rectangular.

En otra toma, en tanto, dejó ver sus anteojos de sol negros circulares, el complemento que no le puede faltar en ningún look. Las fotos de las apuestas acumularon 50 mil likes en solo una hora y se llenaron de elogios, desde “Reina” y “Hermosa” hasta “A Pampita se le reza”. /TN