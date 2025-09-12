Diputados intentará dar vuelta el veto a universidades y salud pediátrica la semana que viene

La Cámara de Diputados iniciará el camino para revertir los vetos ejecutados por Javier Milei esta semana, que impidieron la implementación de proyectos para el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica.

La convocatoria opositora será para el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, jornada en la que confluirá una movilización ya anunciada de sectores universitario, trabajadores de hospitales y jubilados. El equilibrio fiscal será el eje argumentativo oficialista, más aún en la presentación del Presupuesto 2026 que realizará el Presidente días antes.

Los diputados también definirán una citación para un "pedido de informes verbales" a Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de su posible participación en una red de coimas que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo contaminado. Por este último tema, también existe amplio consenso en la creación de una comisión investigadora, iniciativa que podría obtener dictamen el mismo miércoles.