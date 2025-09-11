Veto al financiamiento universitario: En Salta, advierten posibles despidos

Tras el veto del Gobierno nacional a la ley de financiamiento universitario, Diego Maita, secretario general de ADIUNSa, en CNN Salta, advirtió que la medida deja a las universidades en una situación crítica.

Según explicó, la ley permitía que el financiamiento creciera hasta representar el 1,5% del PBI y garantizar una recomposición salarial acorde a la inflación. "Con el veto, volvemos a noviembre de 2023, que ya era insuficiente”, explicó.

Actualmente, el presupuesto no llega al 1% del PBI y no se actualizan los salarios, lo que provoca ajustes internos, limitaciones en viajes de campo, falta de renovación de insumos y riesgo de despidos de personal docente y no docente.

Para graficar la situación, señaló que unos 10 mil docentes universitarios abandonaron el sistema en todo el país para buscar trabajos mejor remunerados.

En el caso puntual de Salta, sostuvo que los salarios iniciales rondan los 500 mil pesos por 20 horas semanales, muy por debajo de otras provincias.

Por último, advirtió, que la falta de recursos afecta la calidad educativa y la estabilidad laboral, poniendo en riesgo la continuidad de programas y proyectos en las universidades salteñas.