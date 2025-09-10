Por ley, buscan proteger los caminos del milagro

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó el proyecto en revisión, que establece la protección y promoción de los “Caminos del Milagro”.

Al momento de debatir la iniciativa, los legisladores destacaron las obras que se hicieron en la cuidad para cuidar los caminos por donde llegan peregrinos de toda la provincia para renovar el pacto de fe con el Señor y la Virgen del Milagro.



El representante de La Caldera y autor del proyecto, el diputado Luis Mendaña, destacó el valor cultural y humano que tienen estos caminos, sobre todo en estas épocas.

El proyecto, aprobado con modificaciones en el Senado, fue aprobado en definitiva por los Diputados y pasó al Ejecutivo para su promulgación.