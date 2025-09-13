Desbaratan boca de expendio de droga: Detienen a dos personas e incautan 280 dosis de cocaína

La intervención se originó tras una denuncia web. Dos personas fueron demoradas. Se allanaron dos inmuebles y se secuestraron 280 dosis de cocaína junto a otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

La Policía de Salta realizó un importante procedimiento por venta de drogas en Las Lajitas. La investigación inició por un reporte en el sitio de denuncias web.

Se allanaron dos inmuebles en los barrios 3 de Abril y Asentamiento Fortaleza y se secuestraron 280 dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Dos hombres de 26 y 42 años fueron puestos a disposición de la Justicia.

Trabajó en el caso la División Investigación Narcocriminal bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Las Lajitas y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas, entre otro tipo de delitos, ingresando a la página www.denunciasweb.gob.ar/droga