Más de 6000 niños de los cuerpos infantiles de la policía de Salta llegaron a la Catedral

Nuevamente los niños que integran los cuerpos infantiles de la Policía de Salta, fueron protagonistas en el Milagro. Este año más de 6000 niños formaron parte de la peregrinación.

El padre Carlos dialogó con InformateSalta y explicó que este año se aumentó el número de integrantes. “Nos juntamos en el Monumento a Güemes y desde allí caminamos, son más de 6000 niños de diferentes barrios de la ciudad” contó.

Los chicos caminaron cantando, guiados por una abeja que acompañaba a los niños de diferentes edades.

“Todos los años lo hacen y es muy emotivo” destacó el padre.