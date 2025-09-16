Disconforme con el presupuesto 2026, Kosiner arremetió contra Milei: "Para hoy, nada"

Ayer, el presidente Javier Milei, a través de un mensaje por cadena nacional, dio a conocer detalles sobre el Presupuesto 2026, comentando que el 85% del mismo se concentrará en salud, jubilaciones, educación y discapacidad.

El proyecto incluye aumentos del 17% en salud, 8% en educación, 5% en jubilaciones y un 5% adicional para pensiones por discapacidad, además de un refuerzo de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales. “Lo peor, ya pasó”, destacó el presidente.

No obstante y tras el anuncio del presidente, el ex legislador nacional Pablo Kosiner se mostró disconforme con lo comunicado por Milei, arremetiendo contra el mismo, apuntando a que entre lo anticipado no hay “nada para hoy”, entre otras críticas del contenido del presupuesto.

“El presidente Milei MIENTE”, comenzó Kosiner su descargo por la red social X, donde continuó: “Dice que el presupuesto de las universidades y jubilaciones en el 2026 será superior a la inflación proyectada. Lo que no dice es que su engaño es una estimación de inflación ficticia subestimada”.

A esto añadió que para el 2025 se había proyectado una inflación del 18,3%, pero “la acumulada ya a Agosto/25 es 19,5% y la estimación, hoy del propio Banco Central es del 28,8% según expectativas del Mercado o sea 10 % más de lo proyectado por el gobierno. Para hoy NADA”, concluyó.