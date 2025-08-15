“Hoy el candidato más competitivo es Juan Manuel Urtubey”

El dirigente de Fuerza Patria y exdiputado nacional, Pablo Kosiner, afirmó que Juan Manuel Urtubey es el precandidato que mejor representa a su espacio político y que cuenta con las mayores posibilidades de competitividad de cara a las elecciones.

“Nosotros veníamos sosteniendo que hay que hacer un esfuerzo grande por tratar de consolidar un espacio con volumen político importante para dar una pelea frente al proyecto que hoy encara Javier Milei como presidente de la Nación”, señaló Kosiner en Sin Vueltas. En ese sentido, remarcó que la Argentina atraviesa un escenario polarizado, lo que dificulta la aparición de terceras opciones.

Según el dirigente, el espacio que integra logró la adhesión de cinco partidos a la precandidatura de Urtubey y avanza en la presentación de un frente electoral. “De los hombres que están dando vuelta, el que tiene mayor nivel de competitividad y puede irrumpir con más facilidad en la agenda que hoy se discute es Juan Manuel Urtubey”, sostuvo.

Kosiner planteó que, además de consolidar un frente, la estrategia debe apuntar a abrir el espacio hacia sectores que hoy no se sienten representados. “No se trata de representar solamente a un sector del peronismo, sino de llevar candidatos que puedan captar voluntades de quienes confiaron en Milei y hoy están decepcionados, o de independientes. En eso, el perfil de Urtubey es el que más se ajusta”, explicó.

El exdiputado cuestionó la eliminación de las PASO, al considerar que resta participación ciudadana en la definición de candidaturas. “Hoy, al no haber ni PASO ni internas abiertas, los acuerdos se hacen entre dirigentes. Hubiese sido más sano que la gente participe con su voto en la preselección”, dijo, y agregó que la falta de esta herramienta obliga a cerrarse en negociaciones partidarias.

Kosiner advirtió que el escenario electoral se definirá entre dos modelos de país. “Milei representa un anarcocapitalismo individualista que no cree en el Estado, mientras que nosotros defendemos una visión donde el Estado debe reorganizarse y tener presencia, con una agenda que incluya a jubilados, PYMES, discapacitados y provincias que hoy están fuera de la discusión nacional”, expresó.

Finalmente, subrayó que el desafío es llegar al domingo con el mejor acuerdo posible. “En cualquier sondeo, Juan Manuel Urtubey es lo más competitivo dentro de nuestro espacio. Desaprovechar esa oportunidad sería un error, pero veremos si logramos consensuarlo”, concluyó.