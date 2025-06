Pablo Kosiner destaca a Urtubey como el dirigente más competitivo para enfrentar a Milei

El exdiputado nacional Pablo Kosiner resaltó la figura de Juan Manuel Urtubey como el dirigente más competitivo dentro del nuevo espacio peronista "Primero la Patria", con miras a las elecciones nacionales de octubre.

En una reciente entrevista en DeBuenaFuente, Kosiner enfatizó que, si bien no ocupa cargos políticos desde 2019, su prioridad actual es construir una oposición sólida frente al avance de La Libertad Avanza.

"Si eso implica que yo no sea candidato, no me importa”

Kosiner expresó: “No sé si voy a ser candidato, pero lo primero es construir el espacio que sea competitivo y le ponga un freno a Milei. Si eso implica que yo no sea candidato, no me importa”. Además dijo que, si existiera otro candidato mejor posicionado, él mismo daría un paso al costado.

En este sentido señaló que si Urtubey es el canal adecuado para ello, sería bienvenido. Kosiner resaltó que Urtubey posee "diálogo y sinceridad en sus planteos", cualidades que considera esenciales para liderar una propuesta que represente a los salteños y a la región.

Además, Kosiner expresó que la construcción de una oposición sólida debe basarse en valores democráticos y en la defensa de los intereses de Salta, priorizando la unidad por encima de la grieta política.