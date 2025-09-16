¿Ataque mafioso en Orán? Una mujer recibió siete disparos en una finca, se encuentra grave

Esta mañana la violencia volvió a conmocionar a Orán ya que se conoció que una mujer recibió al menos siete disparos. Todo sucedió alrededor de las 5:30, de acuerdo a lo informado por RadioOrán, una mujer circulaba en su vehículo por Ruta Nacional 50 cuando habría sido perseguida por una camioneta en circunstancias que son motivo de investigación.

Intentando escapar de sus perseguidores se desvío hacia un caminmo de frontera, en inmediaciones a una finca, en dónde se habrían producido 8 disparos. Tras el impacto de siete proyectiles, la mujer quedó gravemente herida en compañía, se cree, de su pareja.

Por fortuna, la mujer logró recibir auxilio y fue trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paul en dónde permanece en observación.

Debido a las circunstancias del caso, actúa la Brigada de Investigaciones en búsqueda de esclarecer la situación. Entre las hipótesis no se descarta un crimen ligado al crimen organizado.