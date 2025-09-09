Muerte de Tiago en Orán: El acusado llegó con sus padres y no declaró

El juez interino de Menores 1 de Orán, Mario Maldonado, estuvo al frente de la audiencia de control tutelar del adolescente de 15 años que se encuentra acusado de homicidio simple en perjuicio de Thiago.

El adolescente apuntado llegó al lugar acompañado de sus padres y se abstuvo de declarar por recomendación de su abogado. El defensor había solicitado que el adolescente quede con prisión domiciliaria bajo la guarda de sus padres, pero el juez lo rechazó.

Maldonado dispuso que el acusado continúe alojado en el Instituto Especializado de Alojamiento para Jóvenes 2 de Orán, mientras avanza la investigación por la muerte de Thiago. Entre las medidas ordenadas se incluyen inspección ocular del lugar del hecho, croquis, testimoniales, verificación de cámaras de seguridad, estudios psicológicos y psiquiátricos, informe ambiental y pericias del CIF sobre el arma secuestrada.