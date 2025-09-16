A 49 años de la Noche de los Lápices, recordamos la tragedia de los estudiantes de La Plata

Este 16 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, hecho histórico que marcó a la Argentina durante la última dictadura militar. En 1976, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado por exigir transporte estudiantil gratuito, en lo que se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la memoria colectiva.

Cada año, distintas organizaciones, escuelas y agrupaciones estudiantiles realizan actos y homenajes para recordar a los jóvenes desaparecidos, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Durante estos actos se suele leer la lista de víctimas, compartir testimonios de sobrevivientes y mantener vivo el relato histórico de los sucesos.

La Noche de los Lápices se recuerda no solo como un episodio de represión, sino como un llamado a la defensa de los derechos de los estudiantes y de los jóvenes. Según registros históricos y declaraciones de organismos de derechos humanos, las víctimas fueron torturadas y desaparecidas por participar en movilizaciones pacíficas, un hecho que sigue siendo símbolo de la violencia estatal y la necesidad de garantizar la educación y la participación ciudadana.