Verduras y frutas también sienten la baja de las ventas en Salta: “La gente no tiene plata”

En medio de las noticias respecto a las complicaciones que atraviesa el comercio en Salta, con una baja sostenida en el nivel de las ventas, en el sector de las frutas y verduras también sienten esta realidad latente, con menos compradores y con transacciones mínimas.

Así lo relevó el medio El Once TV, al visitar el mercado de calle Gorriti y avenida San Martín, donde los vendedores se apenaron al ver cómo, además de la falta de compradores, aquellos que se acercan llevan productos para el día, dejando atrás las compras para varios días.

“Ya venimos todo este tiempo, sobre todo desde invierno, con las ventas bastantes bajas”, manifestó una puestera al medio citado, agregando que esta dificultad “nos está complicado, porque cada día sube la fruta y la verdura, pero la gente lleva lo justo y necesario” para consumir.

Como particularidad, agregó que ellos deben hacer una inversión grande para provisionarse de mercancías. “El tema es que ya no se vende como antes, algunos llevan dos papas, dos cebollas, unos tomates, te piden por $3000 todo para un guiso cuando antes llevaban de a kilo, pero ahora es para consumir en el día”, relató.

Por su parte, otra de las puesteras compartía su perplejidad ante la caída del consumo. “Bajó mucho la venta, bastante, es porque la gente no tiene plata, viene a comprar poquito, piden medio kilo y nada más”, puntualizó la realidad.

En su testimonio, añadió que “antes solía haber más gente… pero ya no, ahora bajó y es porque ya no tiene plata, es mucho el porcentaje en que bajó la venta, en todos lados se están quejando que bajaron las ventas”, esgrimió la vendedora.