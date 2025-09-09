A un año de la desaparición de Jésica Gutiérrez, su familia reclama justicia y memoria

Este jueves se cumplirá un año de la desaparición de Jésica Elizabeth Gutiérrez, la joven de 33 años y madre de cuatro hijos que fue vista por última vez el 11 de septiembre de 2024 tras salir de trabajar en una sandwichería.

A doce meses sin respuestas, sus familiares y allegados convocaron a una jornada de reclamo y memoria para exigir avances en la investigación.

La concentración está prevista a las 10 de la mañana en Ciudad Judicial, desde donde se trasladarán a La Caldera para caminar hasta la casa donde Jésica vivía con sus hijos. Según remarcaron, el propósito es “mantener viva su imagen” y evitar que el caso pierda visibilidad.

La causa judicial, señalan, no muestra avances contundentes. “Estamos como al principio, sin nada. Ahora pedimos que se hagan rastrillajes en otros lugares nunca explorados, donde podría haber alguna señal”, expresó María Cama, hermana de Yesica.

Hasta ahora, según Nuevo Diario, los operativos abarcaron barrios del sur de La Caldera, el Dique Campo Alegre, las márgenes del río y distintas zonas del pueblo.

La desaparición provocó un fuerte impacto en la comunidad, más aún cuando días después su expareja, padre de sus hijos, fue hallado muerto en un hecho caratulado como suicidio.

En febrero pasado, el Gobierno de Salta dispuso una recompensa de 6 millones de pesos para quien aporte información certera sobre el paradero de la joven. Sin embargo, hasta hoy, no hubo resultados.