Daniela Celis dio a conocer el especial gesto que tuvo Nacho Castañares tras el accidente de Thiago Medina

En medio de la angustia por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió el viernes pasado, Daniela Celis reveló en Intrusos el gran gesto que tuvo Nacho Castañares con ella y con sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

“Yo me siento muy contenida. Estaba en el hospital y cuando salí estaban todos: Nacho, La Tora, Mora, Fede”, contó la exparticipante de Gran Hermano, agradecida por el acompañamiento.

En particular, destacó el rol de Nacho, padrino de una de las bebés: “Él no se va de casa desde el viernes que se enteró del accidente. Está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándoles de comer”.

“Le digo: ‘me voy a Luján, quedate un ratito con las nenas así puedo ir a rezar y sentirme un poquito más en paz’. Y él está bancándome un montón. Muchísimas gracias, en serio. Me siento muy contenida”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Nacho cerró, muy conmovido: “Por favor, somos familia. Realmente lo que pasó es algo horrible, fue un accidente, y en lo que podamos dar una mano, nosotros lo vamos a hacer”.

