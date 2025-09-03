Asesino serial de Jujuy: Ya son cuatro las víctimas identificadas por ADN

Las sospechas del caso del denominado asesino serial de Jujuy se van confirmando. No hay cadáveres, pero sí rastros de sus perfiles genéticos y son ellos los que dan cuenta de lo que les ha sucedido a estas víctimas que, quizás, sus familiares nunca podrán despedir de cuerpo presente.

Los peritos confirmaron este martes dos nuevos resultados de cotejos genéticos en la investigación contra Matías Jurado, acusado de múltiples homicidios en la provincia. Así, ya son cuatro las víctimas que han sido identificadas por el material de ADN que los peritos que trabajan junto a la Justicia levantaron de la escena del crimen

La semana pasada se había conocido el hallazgo de dos perfiles de ADN no identificados entre las 206 muestras recolectadas en la casa del detenido. A partir de ello, las autoridades ahora trabajaron en los cotejos con material genético de los familiares de las personas reportadas como desaparecidas y hoy se conocieron los resultados: se trata de Miguel Quispe y Juan Ponce, de 60 y 51 años.

Quiénes son las nuevas víctimas confirmadas

Las autoridades identificaron a Miguel Quispe (60 años) y Juan Ponce (51 años). Ambos estaban desaparecidos y sus perfiles genéticos coincidieron con las muestras levantadas en la casa de Jurado. Estos casos se suman a los ya reconocidos de Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, lo que eleva a cuatro el número de víctimas confirmadas.

El fiscal regional Guillermo Beller, a cargo de la causa, explicó que todavía quedan más de 300 muestras en proceso de estudio y que se esperan nuevos cotejos con familiares de personas desaparecidas

Además, aclaró que la mayoría de los perfiles genéticos hallados corresponden a varones, aunque se detectaron restos femeninos compatibles con familiares directos de Jurado.

La situación de Matías Jurado

El acusado permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti, bajo estrictas medidas de seguridad y aislamiento.

En las audiencias, Jurado negó todas las acusaciones: aseguró que no estuvo con las víctimas, que no manejó el taxi señalado y que no participó de los hechos que se le imputan.

Qué sigue en la investigación

Con las nuevas pruebas, la causa suma cuatro homicidios agravados confirmados y se prevé que el número pueda aumentar. “Difícilmente se encuentren cuerpos, pero las evidencias son contundentes”, remarcó el fiscal.