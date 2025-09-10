Descuartizador de Jujuy: Peritos de Salta realizarán un examen psiquiátrico al acusado

El caso de la nombrada “Casa del terror” en Jujuy sigue su curso de investigaciones y pericias, en esta oportunidad involucrando a peritos de Salta.

Quien lo informó fue el Procurador General de Jujuy, Dr. Sergio Lulle Sánchez, destacando que esperan para la próxima semana la llegada de una psiquiatra del Ministerio Público Fiscal del Salta para colaborar en las entrevistas.

Si bien el acusado, Matías Jurado, cuenta con un examen psicológico, debe complementarse con el psiquiátrico para esclarecer de manera más especifica las posibles motivaciones que llevaron al imputado a los comportamientos que se encuentran en investigación.

Para acreditar los agravantes por los que viene imputado que son ensañamiento, placer y alevosía se requiere de un examen psiquiátrico, sobre todo para los dos primeros, explicó a Multivisión.

“Ya sabemos que Jurado es alguien imputable en los términos que comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones en base a esa comprensión, lo que falta esclarecer es si tiene una motivación ulterior consistente en las agravantes de ensañamiento o placer” manifestó el Procurador General de Jujuy.

Alrededor de 200 muestras entre vestigios de fluidos y sangre se pudieron recoger de ropa que se encontró en la vivienda y del hisopado de lugares específicos: “Como hay tantas muestras hay que ver si se trata de perfiles genéticos de otras personas desaparecidas en la provincia o de otros lugares ajenos a la provincia”.

También se encuentran en análisis videos de cámaras de seguridad para ver si se vinculan a la causa.