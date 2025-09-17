Robaron y vandalizaron la planta de biogás del Relleno Sanitario San Javier

En la tarde del martes 16 de septiembre, personal de Agrotécnica Fueguina constató un grave episodio de robo y vandalismo en la planta de tratamiento de biogás ubicada en el sector sudoeste del Relleno Sanitario San Javier.

Los delincuentes violentaron el alambrado perimetral y sustrajeron equipamiento esencial para el funcionamiento de la planta, entre ellos un tablero eléctrico completo, el tablero táctil de comando del sistema de quema por antorcha, caudalímetro de medición de biogás, manómetros, válvulas, instalaciones eléctricas y electrónicas, además de ventiladores, cableados, mangueras y otros accesorios.

Este ataque ocasionó la paralización inmediata del sistema de quema de gases, lo que representa cuantiosos daños materiales y compromete un proceso fundamental para el tratamiento ambiental de la ciudad.

Desde la empresa recordaron que no es la primera vez que se registran hechos de esta naturaleza en el predio. En años anteriores también se denunciaron robos de geomembranas, baterías, cañerías, accesorios de captura y transporte de biogás, además de roturas de alambrados y forestación, entre otros actos de vandalismo.

Directivos de Agrotécnica Fueguina expresaron su honda preocupación por lo ocurrido, al considerar que este tipo de delitos atentan contra un servicio esencial para la gestión de residuos y el cuidado ambiental de Salta. La compañía destacó la rápida intervención del Ministerio de Seguridad y de la Policía provincial, y reiteró su compromiso de continuar trabajando para lograr una ciudad más limpia, segura y sustentable.

La planta de biogás del Relleno San Javier funciona desde 2012 y fue uno de los primeros proyectos ambientales del país destinados a la reducción de gases de efecto invernadero. Se originó en el marco del Protocolo de Kioto a través de un convenio entre la Municipalidad de Salta y el Banco Mundial, con un sistema que capta y transporta biogás para luego quemarlo en antorchas, disminuyendo el impacto ambiental.