Vandalismo y peligro: Alumnos se filman mientras bajan llaves de luz en El Huaico

Imágenes que no solo indignan por el vandalismo que provocan, sino que preocupan por el riesgo y el peligro a la cual se exponen estos chicos quienes, a modo “de juego”, van por varias casas bajando la llave de luz y dejan a vecinos sin el suministro eléctrico.

¿Cuál es la situación? Este hecho se da en el barrio El Huaico II, en la zona norte de la ciudad de Salta, donde un grupo de chicos se filman mientras cometen sus peligrosas travesuras, mofándose y divirtiéndose de su atrevimiento, sin conciencia del riesgo al que se exponen y de la gravedad de sus acciones.

En un video compartido por el medio El Once TV, se puede ver a estos chicos merodeando una casa de dicho barrio, mientras uno se acerca a un medidor y baja la llave de luz. Cometida la travesura, escapan corriendo a las risotadas.

“¡No, guacho!”, se escucha que uno se divierte del daño que causaron en el inmueble al que cortaron el suministro. “Este video es para Youtube”, se escucha a otro de los participantes mofarse, mientras con el resto del grupo, recuperan la respiración.

Conociendo que esa maldad que cometieron es grave, con las implicancias causadas a quienes estuvieron dejando sin luz, uno de los chicos comenta “¡Mañana terminamos en la comisaría!”, pero lo dice en un tono de burla, para que los demás se sigan riendo del vandalismo que protagonizan.

“Lo hacen solo por diversión, sin pensar en las consecuencias: puede haber personas enfermas o que dependan de equipos médicos. Además, los electrodomésticos se arruinan con estos cortes repentinos”, advirtió una vecina al medio citado sobre lo que hacen estos chicos, que serían alumnos de un colegio de la zona.

“No puede ser que esto pase todos los días”