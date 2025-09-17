Decomisan 407kg de carne podrida y clausuran carnicería en Quijano

Un operativo conjunto entre inspectores municipales y la Policía Rural sorprendió a los vecinos de Campo Quijano, cuando una carnicería del centro fue clausurada tras detectarse mercadería en pésimas condiciones.

El procedimiento, realizado en un local de la calle Buenos Aires, terminó con el decomiso de más de 400 kilos de carne no apta para el consumo humano.

Durante la inspección se verificó la mercadería exhibida y almacenada, detectándose carne vacuna, porcina y avícola en evidente mal estado y en condiciones de higiene deficientes. Los productos representaban un grave riesgo sanitario para la comunidad.

Frente a esta situación, las autoridades municipales y policiales procedieron al decomiso de un total de 407 kilos de carne y a la clausura inmediata del establecimiento.

Un hombre mayor de edad fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal, y en el caso intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma junto con el Juzgado de Garantías N° 5.

El procedimiento dejó además una situación llamativa: mientras se realizaba la inspección, otros comercios de la zona bajaron sus persianas de manera repentina, lo que despertó suspicacias y generó preocupación entre los vecinos.

Ante estos hechos, se solicitó reforzar los controles sanitarios y la fiscalización en todas las carnicerías del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y la tranquilidad de la comunidad de Campo Quijano.