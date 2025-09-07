La Municipalidad clausuró preventivamente famoso Sanatorio salteño

La Municipalidad de Salta clausuró preventivamente el Sanatorio San Roque (barrio Tres Cerritos) por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal y por la poda no autorizada de dos árboles de gran porte en calle Las Palmeras. Vecinos alertaron la situación y se labraron actas de infracción.

Personal de la Patrulla Ambiental junto a Inspecciones Ambientales realizó el procedimiento en el establecimiento sanitario tras constatar que desarrollaba actividad comercial sin el Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la normativa vigente.

Paralelamente, y a partir de denuncias vecinales, se verificó la intervención no autorizada de dos ejemplares arbóreos de gran porte en la vía pública, atribuida a la firma Sanatorio San Roque S.A.. Por este hecho se labró acta de infracción por incumplimiento de la Ordenanza N.º 15.675, que regula la protección del arbolado urbano.

Según informó el área ambiental, las acciones ejecutadas causaron daños considerables a las especies, con impacto ambiental y social en la zona. Además, se dispuso la clausura preventiva del sanatorio por encontrarse en incumplimiento del Artículo 34 de la Ordenanza N.º 12.745, relativo a la obligatoriedad del Certificado de Aptitud Ambiental para el desarrollo de actividades.

La medida permanecerá vigente hasta que el establecimiento regularice su situación y se definan las sanciones correspondientes en el marco del procedimiento administrativo.