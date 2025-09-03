River Plate vs Palmeiras: ¿La final anticipada? Desde las 21.30 en el Monumental

Lo que muchos califican como una final anticipada se vivirá esta noche desde las 21.30 cuando River reciba a Palmeiras en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores.



“No comparto que Palmeiras sea el cuco. Hoy se enfrentan dos equipos importantes de la región y cada uno se medirá con sus fuerzas. Dos equipos que tienen sus fortalezas. El partido no se define hoy. Saber cuáles son los momentos del partido que hay que saber interpretar. Va a ser cerrado, un partido físico y de detalles. Más allá de la táctica y estrategia, está la creatividad y la impronta del futbolista. Hay de los dos lados buenos futbolistas para que eso pase”, dijo Marcelo Gallardo en la previa.

Marcelo Gallardo decidió que los once iniciales para enfrentar al Palmeiras sean los siguientes: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por su parte, Abel Ferreira eligió a: Weverton; khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson.