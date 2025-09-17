Desde las 21:30 River recibe a Palmeiras por Copa Libertadores

En el partido más esperado del año, River Plate recibirá este miércoles a las 21.30 a Palmeiras en el estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras su victoria como visitante frente a Estudiantes, Marcelo Gallardo evalúa repetir el esquema táctico que le dio resultado en La Plata, buscando una ventaja clave antes del duelo de vuelta en Brasil.

El equipo del “Muñeco” podría sorprender con una línea de tres defensores, cinco mediocampistas y dos delanteros, una apuesta que ilusiona a los hinchas para enfrentar al Verdão. La idea del DT es mantener la base de aquel once que enfrentó a Estudiantes, aunque todavía hay algunas dudas en puestos clave.

Probable formación de River



Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.