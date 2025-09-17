El Kun Agüero respaldó a Milei en medio de la crisis: “El no tener para comer existe hace años”

El exdelantero de la Selección se refirió al hambre en el país, a su experiencia personal en la infancia y llamó a respaldar la decisión popular tras el triunfo de Javier Milei.

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Sergio “Kun” Agüero volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre la política argentina y el gobierno de Javier Milei. El exdelantero de la Selección, que en los últimos años se consolidó como una voz influyente también fuera del fútbol, habló sin rodeos sobre la situación social y la necesidad de respaldar la voluntad popular.

En un vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales, Agüero abordó el tema del hambre y recordó su propia experiencia de chico: “El no tener para comer existe hace años. Yo cuando era chico no teníamos para comer con mis compañeros”.

Consultado sobre la gestión actual, el “Kun” llamó a aceptar el resultado de las urnas: “Creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que, al final, tenemos que apoyar lo que hoy está. La gente toma una decisión: ¿cambiamos o no cambiamos? Bueno, cambiamos. Entonces hay que apoyar lo que la gente votó”.

Finalmente, expresó su fastidio por la grieta política: “Me da bronca esas peleas que me parece que, en mi opinión, no tiene sentido”.

Las palabras del exfutbolista generaron reacciones de todo tipo: apoyo, críticas y un nuevo debate en torno a su figura pública.