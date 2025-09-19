"Chino" Saavedra: "No se mató por cobarde, tengo la plena seguridad"

El día en que Javier Nicolás Saavedra falleció, 15 de septiembre de 2025, en el interior de la Alcaidia, el Fiscal UGAP, Dr. Soto tomó intervención y fue así que obtuvo la declaración de testigos e incluso encontró el escrito que es peritado y el arma o elmento que habría utilizado el joven.

InformateSalta en diálogo con el abogado defensor, Marcelo Arancibia, conoció algunos detalles del fatidico día, explicó que los detenidos se reúnen en las conocidas "ranchadas" y fue ahí que, estando reunidos, dijeron: "¿Y el Chino? No está, che’.”

Uno de los internos lo había visto ingresando a un baño cuando él salía de bañarse y fue así que "advirtieron que salía agua con sangre desde el baño. Entonces, uno de ellos, vio por la ventanilla y ahí lo vio ensangrentado las piernas. Ya prácticamente se había desangrado. Yo me pregunto ¿Por que se lo llevó al hospitail del Milagro y no lo llevó al San Bernardo?".

Confirmó que el Chino tenía una herida de 7 cm la cual considera que si se atendía rápidamente podría haber sobrevivido. De igual manera se estima que en el baño donde se lo encontró estuvo alrededor de 30 minutos.

Por último el letrado insistió "No se mató por cobarde, tenga la plena seguridad".