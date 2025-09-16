Para el abogado Pedro Arancibia, Saavedra “tuvo la cobardía de no enfrentar el juicio”

El abogado querellante Pedro Arancibia confirmó que el juicio por el femicidio de Jimena Salas continuará tal como estaba previsto, pese al fallecimiento de Javier Nicolás Saavedra principal acusado del crimen ocurrido en 2017, cuando la víctima recibió 30 puñaladas. Saavedra debía ser juzgado junto a sus dos hermanos desde este martes, pero fue hallado muerto horas antes del inicio del debate.

“Se resolvió seguir con el juicio y reanudarlo el miércoles 24, con todos los testigos tal como estaba programado. No hay cambios, salvo que algunas partes podrán revisar”, explicó Arancibia a ElTribuno tras reunirse con el Tribunal.

El letrado aclaró que la muerte de Saavedra afecta únicamente a la causa acumulada por intento de homicidio. “Había testigos ofrecidos para esa causa, que era por un ataque cometido por Saavedra contra un policía. Con su fallecimiento, esa parte ya no tiene sentido, pero el resto del juicio sigue igual”, precisó.

Sobre las causas del deceso, Arancibia dijo que aún no hay información oficial. “No tenemos datos confirmados, solo trascendidos de que habría sido un suicidio, posiblemente cortándose con algo, pero no sabemos qué. Esperamos el informe del Ministerio Público Fiscal, que está investigando el doctor López Soto”, indicó. Y agregó: “No me interesa mucho el tema de Saavedra. Estamos más preocupados por el juicio por Jimena Salas”.

“Tuvo la cobardía de no enfrentar el juicio”



Arancibia calificó el acto de Saavedra como un intento de escapar de la justicia: “Tuvo la cobardía de no asumir las consecuencias. Se vio rodeado y se suicidó. Es compatible con su perfil psicológico: una persona narcisista, egocéntrica y manipuladora”.

“No dejar que el suicidio borre el femicidio”



Arancibia pidió no desviar el foco del debate: “No queremos que se olvide el femicidio de Jimena Salas ni que se hable solo del suicidio de un psicópata como Saavedra. Hay que evitar la impunidad y seguir con el juicio para que se pruebe su responsabilidad”. También recordó el derecho de la familia de la víctima a conocer la verdad y obtener justicia.