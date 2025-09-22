Mañana inicia la ExpoFuturo 2025 para estudiantes de los últimos años del secundario

Este martes 23 de septiembre a las 10:00, el Centro de Convenciones de Salta será el epicentro de Expo Futuro 2025, un evento clave para la educación, que tiene como propósito facilitar el acceso de los jóvenes a la amplia oferta educativa disponible en la región. Desde programas universitarios hasta opciones de formación profesional, la feria busca ofrecer un abanico de oportunidades para los estudiantes de los últimos años de la secundaria y formación técnica.

La muestra, que se extenderá hasta el 26 de septiembre, se desarrollará con un formato presencial diseñado para recibir a más de 25.400 estudiantes provenientes de 204 instituciones educativas de Salta, incluyendo escuelas secundarias, técnicas, privadas y de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). En el evento, las islas de exposición permitirán que los jóvenes roten entre las diferentes casas de estudio, facilitando el acceso a información clave sobre carreras, planes de estudio y oportunidades educativas.

Expo Futuro 2025 se destaca por su enfoque multimodal, que amplía su alcance más allá de la ciudad de Salta. A través de Jornadas Institucionales que se llevarán a cabo hasta el 3 de octubre, el evento recorrerá diversas localidades de la provincia, alcanzando a 448 instituciones en total. Este formato busca acercar las opciones educativas a estudiantes de todo el territorio salteño, brindándoles la oportunidad de explorar sus futuras opciones académicas sin tener que desplazarse hasta la capital.

La tecnología también juega un papel fundamental en esta edición de Expo Futuro. A través de una plataforma digital interactiva, los estudiantes podrán acceder a charlas virtuales, un mapa interactivo y un buscador de carreras, permitiéndoles investigar a fondo sobre las opciones disponibles desde sus propias instituciones educativas. Este recurso digital facilita la orientación y les da la posibilidad de explorar alternativas de becas y programas de financiamiento sin salir de su entorno escolar.

Con Expo Futuro 2025, Salta reafirma su compromiso con la educación y la formación de las nuevas generaciones, brindando herramientas para que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.