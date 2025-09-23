Kicillof se mete de lleno en la campaña nacional de Fuerza Patria

"En octubre vamos a llenar el Congreso nacional de compañeros que defiendan los derechos de nuestro pueblo" dijo el gobernador bonaerense.

“En las elecciones de octubre se juega el futuro del país: vamos a llenar el Congreso nacional de soberanía, de justicia social y de compañeros y compañeras que defiendan los derechos de nuestro pueblo”, remarcó el gobernador Axel Kicillof al encabezar este lunes el acto “Con la Fuerza de los Trabajadores”, junto a autoridades de las tres centrales gremiales en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata.

“En septiembre quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires: fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”, remarcó Kicillof y añadió: “Sin embargo, Javier Milei no escuchó la lección de nuestro pueblo: después de perder la elección, dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de un plan económico que está destruyendo la vida de los argentinos”.

“Tenemos la enorme obligación y responsabilidad de redoblar los esfuerzos, militar y explicarles a los argentinos que no puede haber un solo trabajador, un solo jubilado o un solo empresario pyme que apoye este proyecto de país”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Frente a una derecha cruel, que dice que el pueblo debe resignarse, vamos a volver a demostrar que hay camino es posible: el de la educación, la salud pública, el trabajo y la industria nacional”.

Por su parte, el candidato a diputado nacional por Buenos Aires Jorge Taiana, resaltó que “ante un Gobierno nacional que quiere terminar con el sentido de justicia y de igualdad de nuestra sociedad, estamos convencidos de que nuestro pueblo no se va a dejar doblegar y va a expresarse nuevamente en las elecciones de octubre”. “En nuestra lista no hay ningún integrante que pueda sorprender a los argentinos: aquí todos y todas vamos a votar siempre en favor de los derechos y la construcción de un país soberano, que pueda desarrollarse con justicia social”, agregó.