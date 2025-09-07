Contundente triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires; 46.93% a 33.85% de LLA

Más de 14 millones de bonaerenses fueron a votar este domingo 7 de septiembre en las elecciones para elegir a 46 diputados y 23 senadores provinciales. Más del 60% del padrón concurrió a sufragar -el 70% de los votantes se concentró en dos secciones: la Primera y la Tercera- un porcentaje significativamente inferior al de las últimas legislativas de 2023, donde la participación alcanzó el 75%.

El peronismo, unido bajo el lema Fuerza Patria, logró este domingo un contundente triunfo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, ratificando la figura del gobernador Axel Kicillof en el liderazgo de esa fuerza.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtiene casi 47% de los votos y le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

Fuerza Patria se imponía ampliamente en su bastión, la Tercera sección electoral de acuerdo a los primeros datos oficiales del recuento de votos, y lograba victorias en la Primera y la Octava, distritos de alta concentración poblacional que permiten proyectar el triunfo a nivel general en la Provincia.



Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a Presidente en 2027.