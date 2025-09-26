The Distinguished Gentleman’s Drive llega a Salta: Autos clásicos y concientización

Este domingo 28 de septiembre Salta será escenario del The Distinguished Gentleman’s Drive 2025, un evento internacional que combina solidaridad, estilo y un fuerte mensaje de concientización sobre la salud masculina.

La propuesta invita a recorrer la ciudad en vehículos clásicos anteriores a 1985, con los conductores y acompañantes vestidos de época. La concentración será a las 15:30 en el Monumento a Güemes, desde donde partirán hacia El Punto, en San Lorenzo Chico, pasando por avenidas y calles principales.

"El objetivo solidario de concientizar y recaudar fondos para la salud masculina”

“Se genera este nuevo evento con una temática más familiar, ya que los autos permiten que participe más gente. Mantiene la misma impronta de vestimenta de época y el objetivo solidario de concientizar y recaudar fondos para la salud masculina”, explicó el organizador Diego Castro en diálogo con Aries.

Hasta el momento se inscribieron 39 vehículos, todos de Salta, aunque la convocatoria se extendió a provincias del NOA y NEA, ya que la capital salteña será la única sede en la región.

La participación es gratuita y quienes deseen sumarse deben registrarse en la página oficial del evento: gentlemansdrive.com/register.

El recorrido iniciará a las 16 horas y abarcará las siguientes calles y avenidas: Uruguay – Av. Bicentenario – Reyes Católicos – UCS – Av. Robustiano Patrón Costas – Autopista Circunvalación – El Punto San Lorenzo Chico.