En París, Salta enamora con sus atractivos en una feria turística buscando más visitantes

¡Tan linda que enamora, hasta en Europa! Salta está participando en la IFTM Top Resa, una de las ferias de turismo más importantes del viejo continente, que se celebra en París del 23 al 25 de septiembre, evento donde la provincia busca consolidar su presencia en el mercado francés, que históricamente ha sido un emisor clave de turistas internacionales hacia el norte argentino.

La delegación oficial de Salta está encabezada por la subsecretaria de Promoción y Marketing de la Provincia, Laura Alcorta, y cuenta con la presencia de Martín Yaguado, jefe de Servicios y Guía del Tren a las Nubes, un ícono turístico de la provincia y marca país. La provincia comparte el stand con Visit Argentina, Visit Buenos Aires y Visit Jujuy, y varios operadores turísticos.

La importancia de Francia para Salta es estratégica, ya que en lo que va del año representa el 11,2% del total de turistas internacionales que visitaron la provincia, ubicándose como el tercer país emisor de visitantes y el principal mercado de larga distancia.

"Francia es un mercado estratégico para Salta. Su preferencia por la cultura, la naturaleza y las experiencias auténticas hacen de nuestra provincia un destino muy atractivo. Por eso estamos aquí, generando vínculos con operadores y fortaleciendo la presencia de Salta", destacó la subsecretaria Alcorta desde la feria.

En el stand, la provincia no solo promociona la experiencia única del Tren a las Nubes, sino también la amplia y variada oferta cultural, gastronómica y los imponentes paisajes que distinguen a Salta. La participación en IFTM Top Resa, un encuentro profesional de gran relevancia en Europa, busca seguir impulsando la llegada de visitantes internacionales al destino.