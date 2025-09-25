Llegó el primer vuelo de Panamá a Salta, se realizó un Fam Press internacional

La provincia de Salta vivió un hecho histórico con la llegada del primer vuelo directo desde Panamá, operado por Copa Airlines, que marca un nuevo capítulo en la conectividad aérea del norte argentino.

El arribo estuvo acompañado por un Fam Press internacional integrado por operadores turísticos, periodistas e influencers de Panamá, Colombia, México, Guatemala y Costa Rica, quienes recorrieron la ciudad y distintos atractivos de la provincia. Durante la experiencia destacaron la diversidad de paisajes, la riqueza cultural, la gastronomía y la hospitalidad salteña.

Milena López, conductora de televisión colombiana, remarcó que “lo que más sorprendida me tiene es el arraigo de las culturas argentinas, la música, la comida, el vestuario; todo eso enriquece muchísimo al lugar como destino”. En tanto, Julián, influencer de viajes de Costa Rica, expresó que “es una locura Salta, la prolijidad, la tranquilidad. Dormí ayer en San Lorenzo muy relajado con sonidos de animales y la naturaleza. Realmente un lugar espectacular”.

Esta nueva ruta aérea, que tendrá tres frecuencias semanales, posiciona a Salta como puerta de entrada a la región y facilita conexiones con más de 85 destinos en 32 países sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Además de potenciar el turismo receptivo, la conexión abre oportunidades comerciales y de exportación para los productos locales.